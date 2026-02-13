Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:02

Тревел-блогер назвала топ мест в Подмосковье для празднования Масленицы

Тревел-блогер Ансталь назвала самые хитовые места для масленичных гуляний

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Идеальным вариантом для празднования Масленицы с дворянским размахом будет усадьба Мураново, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, предстоящую праздничную неделю можно отметить в Подмосковье в различных форматах. Например, легендарными блинами по старинным рецептам удивит родовое гнездо Тютчевых.

Родовое гнездо Тютчевых удивит вас легендарными блинами по старинным рецептам, которые пекут под открытым небом. А если захочется активностей после вкуснейших блинчиков, то тут же вы сможете покататься на ледяных горках или, например, поучаствовать во взятии снежного города, — отметила собеседница.

По ее словам, гуляния в стиле дворянства не оставят равнодушными, а ярмарка местных ремесленников добавит шарма.

Тем, кто любит отдыхать в современном формате, стоит отправиться на Масленичный Бернинг Мэн в Никола-Ленивец, рекомендует Наталия Ансталь.

Это место уже привлекло огромное количество туристов, а многие мечтают туда съездить, поэтому самое время планировать поездку. Основной фишкой этого мероприятия является огромный объект искусства (не менее 20 метров), который заменяет привычную нам куклу Масленицу. Поэтому привычного сжигания небольшой Масленицы не будет, Никола-Ленивец всегда дает масштаб, — поделилась Ансталь.

Россияне будут отмечать Масленицу в 2026 году с 16 по 22 февраля. При этом один из главных православных праздников — Пасха — выпадает на 12 апреля.

Масленицу в церковном календаре называют Сырной седмицей, главным ее символом считаются блины, символизирующие солнце. Неделя делится на два этапа. Первая ее половина называется «узкой», а вторая — «широкой», когда проходят активные гулянья. По традиции в Прощеное воскресенье, когда праздник завершается, люди сжигают чучело Масленицы.

Масленица
Подмосковье
блины
праздники
Пасха
пост
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителя Башкирии арестовали за оскорбительные надписи в адрес участника СВО
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.