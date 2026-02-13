Тревел-блогер назвала топ мест в Подмосковье для празднования Масленицы Тревел-блогер Ансталь назвала самые хитовые места для масленичных гуляний

Идеальным вариантом для празднования Масленицы с дворянским размахом будет усадьба Мураново, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, предстоящую праздничную неделю можно отметить в Подмосковье в различных форматах. Например, легендарными блинами по старинным рецептам удивит родовое гнездо Тютчевых.

Родовое гнездо Тютчевых удивит вас легендарными блинами по старинным рецептам, которые пекут под открытым небом. А если захочется активностей после вкуснейших блинчиков, то тут же вы сможете покататься на ледяных горках или, например, поучаствовать во взятии снежного города, — отметила собеседница.

По ее словам, гуляния в стиле дворянства не оставят равнодушными, а ярмарка местных ремесленников добавит шарма.

Тем, кто любит отдыхать в современном формате, стоит отправиться на Масленичный Бернинг Мэн в Никола-Ленивец, рекомендует Наталия Ансталь.

Это место уже привлекло огромное количество туристов, а многие мечтают туда съездить, поэтому самое время планировать поездку. Основной фишкой этого мероприятия является огромный объект искусства (не менее 20 метров), который заменяет привычную нам куклу Масленицу. Поэтому привычного сжигания небольшой Масленицы не будет, Никола-Ленивец всегда дает масштаб, — поделилась Ансталь.

Россияне будут отмечать Масленицу в 2026 году с 16 по 22 февраля. При этом один из главных православных праздников — Пасха — выпадает на 12 апреля.

Масленицу в церковном календаре называют Сырной седмицей, главным ее символом считаются блины, символизирующие солнце. Неделя делится на два этапа. Первая ее половина называется «узкой», а вторая — «широкой», когда проходят активные гулянья. По традиции в Прощеное воскресенье, когда праздник завершается, люди сжигают чучело Масленицы.