Терминал F аэропорта Шереметьево закроется на неопределённый срок

Международный аэропорт Шереметьево 30 декабря 2021 года временно закроет терминал F для технологического переоснащения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте воздушной гавани. Сроки проведения работ неизвестны. Ожидается, что в терминале F появятся зоны для внутренних рейсов, способные обслуживать до 6 млн пассажиров в год, и зоны для авиарейсов в государства Евразийского экономического союза (Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению) мощностью 1,6 млн человек в год.

В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 00:00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров, — говорится в сообщении.

Администрация аэропорта принесла пассажирам извинения за возможные неудобства.

Сумма тендера, обнародованного аэропортом Шереметьево на реконструкцию терминала F, составляет 7,7 млрд рублей. Она включает в себя разработку технической документации и строительно-монтажные работы по переоборудованию терминала.

В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания — экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы, — заявил в мае первый заместитель генерального директора аэропорта Андрей Никулин.

25 декабря в связи с ухудшением погодных условий московские аэропорты отменили и задержали более 100 рейсов. Наибольшее количество рейсов было задержано в аэропорту Шереметьево.

В декабре в Шереметьево произошёл инцидент — самолёт крылом задел поливальную машину, после чего она опрокинулась. Пострадал один человек. Возможной причиной ЧП, предположительно, стало недопонимание между сотрудниками, работающими на служебных машинах аэропорта, и командиром воздушного судна.