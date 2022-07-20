ТАСС: крейсер «Дмитрий Донской» останется в строю до конца года

Фото: MOD Russia//Global Look Press

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской»

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, сообщили ТАСС источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года.

Сообщения о выводе «Дмитрия Донского» из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года, — сказал один из собеседников агентства.

В свою очередь источник в кораблестроительной отрасли отметил, что в декабре 2022 года специалисты оценят техническое состояние корабля и запас ядерного топлива. Источник не исключил, что по итогам оценки срок службы корабля могут продлить еще на несколько лет.

Атомная подлодка «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году. Она являлась головной лодкой проекта 941. Всего построили шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. В настоящее время «Дмитрий Донской» является самой большой подлодкой в мире, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что АПЛ была выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована. Он также добавил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической АПЛ класса «Борей-А» (проект 955А). Она была заложена в 2021 году на «Севмаше».

В свою очередь военный эксперт Алексей Суконкин уточнил, что подлодку собираются утилизировать из-за истечения всех возможных сроков эксплуатации: оружия для таких подлодок фактически нет, а при перебазировании они требуют специальных пирсов. Обслуживание тяжелого крейсера, по его словам, также обходится весьма дорого.