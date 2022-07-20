Самую большую в мире АПЛ вывели из состава ВМФ России и утилизируют Самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

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Из боевого состава ВМФ России выведена самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon). Она будет утилизирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в военно-промышленном комплексе.

Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической АПЛ класса «Борей-А» (проект 955А). Она была заложена в 2021 году на «Севмаше».

Атомная подлодка «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году. Она являлась головной лодкой проекта 941. Всего построили шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. В настоящее время «Дмитрий Донской» является самой большой подлодкой в мире, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн.

Ранее британские обозреватели сообщили, что новая российская подводная лодка «Белгород» «вселяет ужас» и способна угрожать прибрежным городам, так как несёт ядерные торпеды «Посейдон». Такие торпеды вдвое больше обычных баллистических, которые состоят на вооружении подлодок.