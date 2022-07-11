«Вселяет ужас»: новую российскую подлодку назвали угрозой городам Новую российскую подлодку «Белгород» назвали угрозой городам

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду

Новая российская подводная лодка «Белгород» «вселяет ужас» и способна угрожать прибрежным городам, так как несёт ядерные торпеды «Посейдон», сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на британских обозревателей. Такие торпеды вдвое больше обычных баллистических, которые состоят на вооружении подлодок.

ВМФ РФ получил суперподлодку, способную разрушать прибрежные города. [«Белгород»] вооружен шестью ядерными торпедами «Посейдон», которые в два раза больше обычной баллистической ракеты, запускаемой с субмарины, и в 30 раз больше обычной «тяжелой» торпеды, — пишет издание.

Система может содержать термоядерный боеприпас мощностью до 100 мегатонн, способный вызвать гигантское цунами и радиоактивные осадки, отмечают обозреватели.

8 июля первую подводную лодка спецназначения — носителя «Посейдонов» «Белгород» — передали Военно-морскому флоту России. Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может использоваться как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

О том, в чем заключается уникальность новой подводной лодки и в чем преимущество торпед «Посейдон» перед зарубежными аналогами, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.