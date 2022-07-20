Названы причины утилизации крупнейшей в мире подлодки «Дмитрий Донской» Военный эксперт Суконкин: подлодку «Дмитрий Донской» списали из-за превышения всех сроков эксплуатации

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Атомоход «Дмитрий Донской»

Крупнейшую подлодку мира — атомоход «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) — списали и собираются утилизировать из-за истечения всех возможных сроков эксплуатации, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Также он напомнил о слишком дорогом обслуживании тяжелого крейсера и отсутствии специальных пирсов.

Срок эксплуатации ракет [«Дмитрия Донского»] истек, ресурс продлевали, но это год-два-три. Сроки и так уже превышены лет на 20 точно. Сейчас, фактически, оружия для таких подлодок нет. Их всего было шесть в составе ВМФ РФ, они даже назывались «ТК» — тяжелый крейсер, вместо обычного «К». Кроме того, стоимость эксплуатации очень высокая. Лодка огромная, при перебазировании требовала специальных пирсов. Их так и не сделали к началу эксплуатации 941-х — пользовались тем, что предполагалось для лодок других проектов. «Дмитрий Донской» предназначался для испытаний ракет. Видимо, они завершились, и на данном этапе нет необходимости ее содержать, а без капитального ремонта оборудование эксплуатировать опасно, — добавил Суконкин.

Эксперт подчеркнул, что на смену 941-м придут новейшие подлодки с самыми современными комплексами обороны, где реализованы принципы снижения заметности во всех диапазонах. По его словам, если «условный» «Дмитрий Донской» «слышно» на расстоянии в 100 км, то нынешние АПЛ обнаруживают лишь в 10 км — «такой масштаб трагедии».

Крейсеры проекта 941 УМ «Акула» были необходимы какое-то время и строились под конкретную ракету, но конструкторы не смогли дать ракету меньших размеров, поэтому пришлось строить такие огромные лодки — 48 тысяч тонн водоизмещение в погруженном состоянии с 20 баллистическими ракетами. У того же проекта 667 БДРМ «Дельфин» — около 18 тысяч тонн с 16-ю ракетами. «Дмитрий Донской» просто отслужил свое, его закладывали еще в конце 70-х, — подытожил Суконкин.

Атомная подлодка «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году. Она являлась головной лодкой проекта 941. Всего построили шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. В настоящее время «Дмитрий Донской» является самой большой подлодкой в мире, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн.

Сегодня утром источник РИА Новости сообщил, что АПЛ была выведена из боевого состава ВМФ России. Он также добавил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической АПЛ класса «Борей-А» (проект 955А). Она была заложена в 2021 году на «Севмаше».

Ранее британские обозреватели сообщили, что новая российская подводная лодка «Белгород» «вселяет ужас» и способна угрожать прибрежным городам, так как несёт ядерные торпеды «Посейдон». Такие торпеды вдвое больше обычных баллистических, которые состоят на вооружении подлодок.