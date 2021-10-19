«Танцевать танго в одиночку невозможно»: Песков об отношениях с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие информационного центра НАТО в Москве, отметив, что «невозможно танцевать танго в одиночку». По его словам, последней каплей в происходящих событиях стало выдворение российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что положение дел сейчас случилось «де-юре, хотя ранее уже было де-факто».

Отношений и диалога не было, танцевать танго в одиночку невозможно, Россия и не собирается. НАТО декларировала намерение сдерживать Россию и подкрепляла это конкретными действиями, последней каплей стало выдворение российских дипломатов, — заявил Песков.

Он добавил, что Россия не пострадает из-за ликвидации двусторонних каналов связи с НАТО, поскольку никакого диалога и так не было.

Ранее сообщалось, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом на пресс-конференции 18 октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.