Суд продлил арест мужчине, облившему кислотой молодую пару

Суд Санкт-Петербурга продлил заключение под стражей мужчине, из ревности облившему кислотой свою бывшую девушку и её спутника. Инцидент произошёл 10 декабря 2021 года на набережной канала Грибоедова. Нападавшему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 112 УК РФ. Арест продлён до 8 марта.

Возражений к решению суда со стороны обвиняемого не последовало.

24-летний Даниил Кот облил кислотой 16-летнюю девушку и её 18-летнего компаньона. Оба получили травмы и были госпитализированы. Состояние молодого человека оценили как удовлетворительное, а травмы девушки оказались значительно серьёзнее. Медики оценили её состояние как тяжёлое. Виновник, нанёсший молодой паре увечья из-за ревности, сознался в содеянном и признал вину. Врачи зафиксировали у девушки ожоги лица, волосяной части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц. Она перенесла операцию, ей предстоит ещё несколько.

В декабре прошлого года в районе Гольяново в Москве бомж облил продавца шаурмы кислотой. Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу. Известно, что до инцидента нападавший не раз посещал шаурмечную. В тот день бомж сделал заказ, но продавец ответил, что у него перерыв, и сказал мужчине подойти через 15 минут. Клиент так и сделал, только вернулся он с кружкой, наполненной кислотой.