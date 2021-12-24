Суд отказал миллиардеру Шамалову в иске о признании его брака фиктивным

Хамовнический суд отказал миллиардеру Кириллу Шамалову в удовлетворении иска о признании брака с Жанной Шамаловой фиктивным. Об этом сообщила сама Жанна 24 декабря в своём Instagram-аккаунте. Она также поблагодарила своих адвокатов.

Дорогие друзья! Сообщаю Вам, что сегодня Хамовнический суд вынес решение и полностью отказал моему супругу Шамалову в удовлетворении иска о признании нашего Брака фиктивным!!! Я верила в Справедливое Правосудие в нашей стране!!! Наше дело состоит из 7 томов доказательств и процесс был не простым. Отдельное спасибо моим адвокатам, которые являются моими друзьями уже много лет! Вы большие молодцы! — написала Жанна Шамалова на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора поста сохранены).

Ранее жена миллиардера рассказала о своём браке и элементах роскошной жизни. Шамалова поведала, что за несколько месяцев до свадьбы получила в подарок роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом в четыре карата. Также она рассказала о вилле в Монако, ремонт которой, по её словам, составил по меньшей мере $1 млн.

Сообщалось, что в дополнение к имуществу, приобретённому супругами до брака, после развода Шамалова рассчитывала получить чуть менее $60 млн.

Свадьба Шамаловых состоялась в 2018 году, в то время предприниматель Кирилл Шамалов занимал 75-ю строчку в рейтинге самых богатых российских бизнесменов. В 2021 году он занял 151-е место в рейтинге самых богатых российских предпринимателей по версии Forbes ($800 млн).