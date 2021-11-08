Жена экс-зятя Путина рассказала о роскошной жизни

Нынешняя жена Жанна Шамалова раскрыла детали своей роскошной жизни. Сейчас она разводится с российским миллиардером Кириллом Шамаловым, которого считают экс-зятем Путина. Интервью появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Шамалова подробно
За несколько месяцев до свадьбы Кирилл преподнёс ей эксклюзивное помолвочное кольцо, украшенное бриллиантом весом около четырёх карат. При этом Шамалова добавила, что это не самое дорогое ювелирное изделие в её обширной коллекции драгоценностей.
Ещё из богатств она выделила недвижимость на курорте Рокбрюн-Кап-Мартен в Монако. По словам Шамаловой, вилла была приобретена ещё до брака. В то же время, предприниматель оплатил ремонт на ней, который, по словам Собчак, обошелся как минимум в $1 млн. В частности, в доме заменили мрамор и ванные, сделали ремонт в двух комнатах и построили гардероб площадью 10 квадратных метров. Правда, из-за санкций, наложенных на Шамалова, отпуск паре приходилось проводить в России.
В настоящий момент Жанна и Кирилл находятся в бракоразводном процессе. В дополнение к имуществу, приобретённому супругами до брака, Шамалова рассчитывает получить чуть менее $60 млн долларов.
Кирилл Шамалов занимает 151-е место в рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes в 2021 году ($800 млн). По сообщениям СМИ, он был женат на дочери Путина — Екатерине. Однако в 2018 году они расстались. Тогда же у Кирилла завязались отношения с Жанной Волковой — бывшей женой замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергея Волкова.
Сам президент, во время прямой линии в декабре 2020 года, не стал отрицать, что Шамалов его бывший зять, и назвал целью публикации о нём месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что смертельное ДТП в Сочи с автомобилем, в котором находилась Собчак, произошло, когда она торопилась на встречу с Шамаловой. Тогда должна была состояться запись этого выпуска, которую пришлось отложить из-за происшествия.