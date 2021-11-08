Жена экс-зятя Путина рассказала о роскошной жизни

Нынешняя жена Жанна Шамалова раскрыла детали своей роскошной жизни. Сейчас она разводится с российским миллиардером Кириллом Шамаловым, которого считают экс-зятем Путина. Интервью появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Шамалова подробно рассказала о своей жизни, в том числе и о браке, и о бракоразводном процессе. По её словам, она вышла замуж за бизнесмена в 2018 году. До этого пара встречалась в течение года. Свадьба прошла в московском ресторане в узком кругу. Платье невесты было изготовлено люксовым брендом Ralph&Russo, соосновательницей которого является её близкая подруга Тамара Ральф.

За несколько месяцев до свадьбы Кирилл преподнёс ей эксклюзивное помолвочное кольцо, украшенное бриллиантом весом около четырёх карат. При этом Шамалова добавила, что это не самое дорогое ювелирное изделие в её обширной коллекции драгоценностей.

Ещё из богатств она выделила недвижимость на курорте Рокбрюн-Кап-Мартен в Монако. По словам Шамаловой, вилла была приобретена ещё до брака. В то же время, предприниматель оплатил ремонт на ней, который, по словам Собчак, обошелся как минимум в $1 млн. В частности, в доме заменили мрамор и ванные, сделали ремонт в двух комнатах и построили гардероб площадью 10 квадратных метров. Правда, из-за санкций, наложенных на Шамалова, отпуск паре приходилось проводить в России.

В настоящий момент Жанна и Кирилл находятся в бракоразводном процессе. В дополнение к имуществу, приобретённому супругами до брака, Шамалова рассчитывает получить чуть менее $60 млн долларов.

Кирилл Шамалов занимает 151-е место в рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes в 2021 году ($800 млн). По сообщениям СМИ, он был женат на дочери Путина — Екатерине. Однако в 2018 году они расстались. Тогда же у Кирилла завязались отношения с Жанной Волковой — бывшей женой замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергея Волкова.

Сам президент, во время прямой линии в декабре 2020 года, не стал отрицать, что Шамалов его бывший зять, и назвал целью публикации о нём месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что смертельное ДТП в Сочи с автомобилем, в котором находилась Собчак, произошло, когда она торопилась на встречу с Шамаловой. Тогда должна была состояться запись этого выпуска, которую пришлось отложить из-за происшествия.