Суд арестовал имущество отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding Corp Турлова на €19 млн

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Тимур Турлов

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова, следует из картотеки дел. Он проходит ответчиком по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Решение об аресте было принято, чтобы обеспечить взыскание убытков в пользу признанного банкротом банка «Ассоциация».

Арест наложен на имущество в пределах €18,95 млн и $2,05 млн. В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.

Уточняется, что иск агентства связан с участием названных лиц в выводе активов из банка «Ассоциация». По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело.

Турлов входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году он отказался от гражданства РФ. Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы — брокера и банк.

Также сообщалось, что из российского гражданства вышел бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов. Он стал седьмым с 2022 года миллиардером, решившим отказаться от паспорта РФ.