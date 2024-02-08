Бывший владелец девелоперской компании Coalco International, миллиардер Василий Анисимов вышел из российского гражданства, пишет Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим бизнесменом. Как отмечает РБК, он стал седьмым с 2022 года миллиардером, решившим отказаться от гражданства РФ.
Согласно документам, Анисимов вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года и стал резидентом Хорватии. Также у бизнесмена есть гражданство Доминики и Хорватии. Он получил его еще в середине 1990-х за $60 тысяч.
После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в России. По словам миллиардера, бизнес-визу он получает от компании ООО «Большое Домодедово», которую он, как и Coalco International, передал менеджерам.
С начала военной операции на Украине от российского гражданства отказались многие бизнесмены, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Анисимов стал седьмым по счету. Ранее из российского гражданства вышли Тимур Турлов, Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Николай Сторонский, Олег Тиньков и Игорь Макаров.
Ранее сообщалось, что российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман выиграл суд у домработницы его особняка в Лондоне. Доминика Козлик подала в суд на бизнесмена за несправедливое увольнение во время ее беременности и дискриминацию по половому признаку, а также нарушение контракта.