Еще один миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства Forbes: миллиардер Анисимов вышел из российского гражданства

Бывший владелец девелоперской компании Coalco International, миллиардер Василий Анисимов вышел из российского гражданства, пишет Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим бизнесменом. Как отмечает РБК, он стал седьмым с 2022 года миллиардером, решившим отказаться от гражданства РФ.

Согласно документам, Анисимов вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года и стал резидентом Хорватии. Также у бизнесмена есть гражданство Доминики и Хорватии. Он получил его еще в середине 1990-х за $60 тысяч.

После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в России. По словам миллиардера, бизнес-визу он получает от компании ООО «Большое Домодедово», которую он, как и Coalco International, передал менеджерам.

С начала военной операции на Украине от российского гражданства отказались многие бизнесмены, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Анисимов стал седьмым по счету. Ранее из российского гражданства вышли Тимур Турлов, Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Николай Сторонский, Олег Тиньков и Игорь Макаров.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман выиграл суд у домработницы его особняка в Лондоне. Доминика Козлик подала в суд на бизнесмена за несправедливое увольнение во время ее беременности и дискриминацию по половому признаку, а также нарушение контракта.