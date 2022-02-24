Губернатор: в Брянской области на границе с Украиной произошла перестрелка

На границе Брянской области с Украиной произошла перестрелка, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз, передаёт издание «Брянские новости». Отмечается, что строения не разрушены. Он не уточнил, кто участвовал в столкновении и связано ли это со спецоперацией России на Украине.

Стрельба на границе была, но никто не пострадал, раненых нет, строения не разрушены, — сказал Богомаз.

Губернатор сказал, что обстановка в области напряжённая, но контролируется. Предприятия работают, на АЗС есть бензин, в магазинах ведётся торговля.

Ранее ФБ сообщила, что под обстрел украинских военных попал российский пограничный пункт в Курской области. В администрации посёлка Тёткино в Курской области рассказали, что не обладают данными об обстреле. Собеседники подчеркнули, что в населённом пункте работают магазины, «всё в порядке, никаких самолётов, никакого шума».

Также были опровергнуты разрушения из-за снарядов в Белгородской области. Характер зафиксированных шести случаев разрушений не установлен, но это не снаряды, заявили в региональном МЧС.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.