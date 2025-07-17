Стало известно, почему ЗРК Patriot не может сбить российские ракеты Военэксперт Дандыкин: Украина получает не самые современные образцы ЗРК Patriot

Украине передают не самые современные образцы зенитно-ракетных комплексов Patriot, поэтому они неэффективны против российских ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, США оставляют более совершенные системы для себя. Он также добавил, что поставленные Вооруженным силам Украины комплексы Patriot имеют ограниченный сектор обстрела.

Почему американские Patriot, поставленные ВСУ, неэффективны против ракет ВС России? Украине, мне кажется, передают не самые современные образцы Patriot, модернизированные не дают, себе оставляют. Patriot — секторальный комплекс, в отличие от наших, которые могут стрелять вкруговую. Так что здесь ситуация складывается в нашу пользу, — пояснил Дандыкин.

Ранее командующий Объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что подготовка поставок ЗРК Patriot Киеву идет полным ходом. По его словам, дополнительные системы планируют поставить в ближайшее время, их задействуют сразу по прибытии.

До этого стало известно, что российские баллистические ракеты начали обходить радары комплексов Patriot, поставленных Украине. По данным американских журналистов, это связано с новыми модификациями российских средств поражения.