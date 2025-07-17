В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты Профессор Орсини: Трамп не даст ВСУ ракеты из-за неуверенности в Киеве

Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не станет снабжать Украину дальнобойными ракетами, так как не верит в возможность победы Киева в вооруженном противостоянии с Москвой, заявил итальянский эксперт, политический аналитик профессор Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano. Дальнейшую стратегию главы Белого дома по украинскому кризису можно спрогнозировать уже сейчас, отметил он.

Трампа обескураживает большое количество объективных факторов. <…> Трамп никогда не будет вести войну, которую не может выиграть, — подчеркнул аналитик.

Ранее геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинцы просили у США предоставить им дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Вашингтон отказал Киеву в поставках такого оружия. Эксперт выразил надежду, что подобное решение Белого дома является окончательным. Власти Украины все время требуют у Соединенных Штатов передовое вооружение, добавил он.

Кроме того, генерал-майор авиации Владимир Попов спрогнозировал начало третьей мировой войны в случае передачи ВСУ американских ракет Tomahawk. Эксперт считает, что президент США не решится на подобный шаг, так как осознает риски зеркального ответа России.