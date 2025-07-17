Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:23

В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты

Профессор Орсини: Трамп не даст ВСУ ракеты из-за неуверенности в Киеве

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не станет снабжать Украину дальнобойными ракетами, так как не верит в возможность победы Киева в вооруженном противостоянии с Москвой, заявил итальянский эксперт, политический аналитик профессор Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano. Дальнейшую стратегию главы Белого дома по украинскому кризису можно спрогнозировать уже сейчас, отметил он.

Трампа обескураживает большое количество объективных факторов. <…> Трамп никогда не будет вести войну, которую не может выиграть, — подчеркнул аналитик.

Ранее геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинцы просили у США предоставить им дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Вашингтон отказал Киеву в поставках такого оружия. Эксперт выразил надежду, что подобное решение Белого дома является окончательным. Власти Украины все время требуют у Соединенных Штатов передовое вооружение, добавил он.

Кроме того, генерал-майор авиации Владимир Попов спрогнозировал начало третьей мировой войны в случае передачи ВСУ американских ракет Tomahawk. Эксперт считает, что президент США не решится на подобный шаг, так как осознает риски зеркального ответа России.

Украина
США
ракеты
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.