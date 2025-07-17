ПВО сбила 17 беспилотников над тремя регионами России за два часа

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу три российских региона за два часа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, под ударом оказались Брянская, Калужская и Белгородская области. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 17 воздушных целей.
17 июля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, большая часть беспилотников пришлась на Брянскую область. В небе над регионом уничтожили 10 летательных аппаратов. Еще шесть дронов сбили над Калужской областью и один — над Белгородской.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников в Кировском районе. На территории региона также объявляли режим опасности БПЛА.
До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили 14 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.