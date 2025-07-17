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17 июля 2025 в 14:47

ПВО сбила 17 беспилотников над тремя регионами России за два часа

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Ministry of Defence of the Russi//Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу три российских региона за два часа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, под ударом оказались Брянская, Калужская и Белгородская области. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 17 воздушных целей.

17 июля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, большая часть беспилотников пришлась на Брянскую область. В небе над регионом уничтожили 10 летательных аппаратов. Еще шесть дронов сбили над Калужской областью и один — над Белгородской.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников в Кировском районе. На территории региона также объявляли режим опасности БПЛА.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили 14 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.

Минобороны РФ
ПВО
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Брянская область
Белгородская область
Калужская область
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