ПВО сбила 17 беспилотников над тремя регионами России за два часа

ПВО сбила 17 беспилотников над тремя регионами России за два часа

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу три российских региона за два часа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, под ударом оказались Брянская, Калужская и Белгородская области. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 17 воздушных целей.

17 июля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, большая часть беспилотников пришлась на Брянскую область. В небе над регионом уничтожили 10 летательных аппаратов. Еще шесть дронов сбили над Калужской областью и один — над Белгородской.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников в Кировском районе. На территории региона также объявляли режим опасности БПЛА.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили 14 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.