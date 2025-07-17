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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:32

Более десятка дронов ударили по Смоленской области

Силы ПВО и РЭБ сбили 14 беспилотников ВСУ над Смоленской областью

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали Смоленскую область утром и в ночь на четверг, 17 июля, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили в небе над областью 14 воздушных целей.

Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в общей сложности в ночь на 17 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу 12 регионов России. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 122 воздушных цели.

Накануне, 16 июля, Анохин сообщал, что система радиоэлектронной борьбы подавила два украинских дрона над Смоленской областью. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в Воронеже в результате украинской атаки припаркованные автомобили усыпало обломками разрушенных домов. На опубликованных кадрах также можно заметить серьезные повреждения жилого многоэтажного здания.

Смоленская область
Василий Анохин
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
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