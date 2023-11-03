Стало известно о потерях ВСУ на Купянском направлении в ЛНР Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили число свежих сил

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

Потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области начали превышать численность солдат, прибывающих в зону спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что речь идет о потерях солдат Украины близ населенного пункта Синьковка. Военэксперт подчеркнул, что если такая тенденция продолжится, то командование ВСУ рискует исчерпать все ресурсы для сдерживания российских подразделений на этом участке фронта.

За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении. Марочко отметил, что они нередко переодеваются в гражданскую одежду и ночью покидают зону боевых действий.

До этого он заявил, что представители СБУ и подразделения особого назначения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск, чтобы разобраться с военнослужащими, отказывающимися выполнять приказы командования. Марочко отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы проводят жесткие разъяснительные работы.