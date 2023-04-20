В «Газпроме» оценили, на сколько лет россиянам хватит газа «Газпром»: в России хватит газа на 100 лет

Компания «Газпром» добыла 35 трлн кубометров газа, их хватит на 100 лет, заявил на Всероссийском газомоторном форуме председатель совета директоров компании Виктор Зубков. Он уточнил, что эта цифра является актуальной на конец 2022 года, сейчас компания продолжает извлекать газ, передает ТАСС.

На конец прошлого года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 трлн кубометров газа. Сегодня запасы газа на 100 лет, — сказал Зубков.

Он подчеркнул, что компания «Газпром» по-прежнему является лидером по запасам газа среди всех профильных компаний мира.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил президента России Владимира Путина, что газа в стране будет много в течение ближайших десятилетий благодаря «огромной, крупнейшей в мире» ресурсной базе. В свою очередь глава государства назвал запасы голубого топлива на месторождениях «Газпрома» астрономическими и несоизмеримыми с запасами других стран.

До этого аналитики Bloomberg предположили, что Россия продолжает зарабатывать на экспорте газа в страны Европы, так как Евросоюз не решится остановить его поставки. По словам специалистов, Евросоюз сократил зависимость от энергоресурсов из России, отказавшись от российского угля и готовясь к нефтяному эмбарго, однако поставки газа до сих пор не ограничиваются, а, напротив, за год выросли на 40%. Отказаться от газа из РФ смогли лишь страны Прибалтики и Великобритания.