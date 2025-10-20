Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:05

Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева

Напавшего на жену Шевырева киллера этапировали из Таджикистана в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киллера Рифата Султанова, который совершил покушение на убийство жены казанского бизнесмена Ивана Шевырева Ирину, этапировали из Таджикистана в Россию, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, за успешное нападение ему обещали «безбедную жизнь».

В публикации говорится, что по делу о покушении уже задержали пять человек. В том числе под подозрением оказались сам бизнесмен и его отец, основатель строительной компании с многомиллиардными оборотами, пишет канал.

Согласно версии следствия, Султанов вместе с подельником Хамидовым некоторое время следили за Шевыревой, используя для конспирации мотоэкипировку, подшлемники и шлемы. Неделю назад, 14 октября, женщина привезла дочь в школу, отпустила ее, а после подверглась нападению вооруженного ножом мужчины. После покушения Султанов бежал в Таджикистан, где и был задержан по наводке российских правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Шевырева и его отца подозревают в организации нападения. При этом бизнесмен вину не признал. Задержание продлили до 21 октября.

До этого суд избрал меру пресечения в виде ареста для одного из фигурантов дела о нападении на супругу предпринимателя. Речь идет о Бурихоне Хамидове, который сотрудничал с фирмой, где работает муж женщины.

