https://static.news.ru/photo/7376fa1c-4b81-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/nefritovy

Судно «Академик Черский» покинуло Находку и отправилось в Сингапур.

В порту Сингапура трубоукладчик должен пришвартоваться 22 февраля. «Академик Черский» рассматривался как один из основных вариантов реализации проекта «Северный поток 2». В Находке судно простояло с октября 2019 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на навигационные данные.

Как писал NEWS.ru ранее, один из пяти европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн.