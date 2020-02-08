Судно «Академик Черский» покинуло Находку и отправилось в Сингапур.
В порту Сингапура трубоукладчик должен пришвартоваться 22 февраля. «Академик Черский» рассматривался как один из основных вариантов реализации проекта «Северный поток 2». В Находке судно простояло с октября 2019 года,
Как писал NEWS.ru ранее, один из пяти европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн.
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