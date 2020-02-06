https://static.news.ru/photo/9c9aa3de-48b2-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: OMV/facebook.com

Один из пяти европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн.

Из €113 млн в четвёртом квартале 2019 года были выделены €25 млн, — сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт OMV.

В число европейских партнёров «Газпрома» по проекту входят германские компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. «Северный поток — 2», общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, прокладывается до Германии в обход транзитных стран: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских государств. В декабре прошлого года США наложили ограничительные меры против строительства этого газопровода.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон намерен принять новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Сенатор Тед Круз пригрозил главе строительной компании Allseas Эдварду Херему «уничтожением его экономического существования». Круз заявил, что если Allseas продолжит строительство «Северного потока — 2», то компания столкнётся с «удушающими и потенциально опасными для существования юридическими и экономическими санкциями». В настоящий момент Allseas приостановила все работы по строительству газопровода.

В «Газпроме» заявили, что Россия достроит «Северный поток — 2». По словам зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой, проект построен на 94%, российские специалисты закончат оставшиеся работы.