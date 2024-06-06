Спецназовец прикинулся украинским бойцом и ликвидировал наемников из Грузии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российский военный, командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк притворился бойцом украинской армии и ликвидировал троих грузинских наемников, сообщил член Общественной палаты России Максим Григорьев в Telegram. Как рассказал боец, он и его товарищи нашли тщательно замаскированный опорник ВСУ, в котором на тот момент никого не было. Пока бойцы осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, и оказалось, что это были наемники из Грузии.

Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели, как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?» Ответ был: «Свои, хлопцы». Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: «Валим их!» — рассказал Добряк.

В итоге, по словам военного, все трое были ликвидированы. Служащие передали координаты опорного пункта артиллерии, которая накрыла их кассетными снарядами.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» российской армии ликвидировали до 585 украинских солдат за последние сутки. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, было нанесено поражение 340 выявленным вражеским целям, включая пункт управления подразделениями и 23 опорных пункта. Также были уничтожены три боевые машины пехоты ВСУ, включая американскую БМП Bradley.