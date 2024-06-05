Украинские войска потеряли почти 600 человек за сутки Группировка «Центр» ликвидировала до 585 украинских солдат за сутки

Фото: МО Украины

Военнослужащие группировки войск «Центр» российской армии ликвидировали до 585 украинских солдат за последние сутки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, было нанесено поражение 340 выявленным вражеским целям, включая пункт управления подразделениями и 23 опорных пункта. Также были уничтожены три боевые машины пехоты ВСУ, включая американскую БМП Bradley.

Группировка войск «Центр» продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии, — заявил Савчук.

Российские военные также поразили пять буксируемых гаубиц «Мста-Б», две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и одну американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ, один реактивный снаряд HIMARS и шесть беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили и перехватили пять украинских дронов над российской территорией. Два БПЛА были уничтожены на Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.