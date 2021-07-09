Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26

Cпасатели обследовали 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным регионального МЧС, с вертолёта
Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.
Ранее руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская рассказала о погибшей при крушении самолёта Ан-26 главе Паланы Ольге Мохиревой.
Кроме того, аудиозапись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением появилась в Сети.