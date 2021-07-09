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Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26

08:21, 10 июля 2021
Фото: 41.mchs.gov.ru
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Cпасатели обследовали 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального МЧС, с вертолёта обследовано 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории. Водолазы проверили 4,5 квадратного километра морского дна. Также вывезены найденные обломки самолёта. Психологи по горячей линии оказывают помощь пострадавшим.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Ранее руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская рассказала о погибшей при крушении самолёта Ан-26 главе Паланы Ольге Мохиревой. 

Кроме того, аудиозапись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением появилась в Сети.

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