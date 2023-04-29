SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за одну минуту до старта SpaceX отменила запуск Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas за минуту до старта

Фото: SpaceX/Global Look Press

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд для последовательных стартов SpaceX, был отменен за минуту до начала. Компания вела прямую трансляцию, но на 59-й секунде обратного отсчета руководитель запуска приостановил его. Пока неясны причины отмены. Согласно Spaceflight Now, новая попытка старта может состояться не ранее чем через сутки.

Старт Falcon Heavy с ViaSat 3 Americas, спутниками для обеспечения интернет-сигнала в сельских районах, на авиалайнерах и кораблях, должен был произойти около 02:29 мск, после запуска Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER в 01:12 мск. Если бы запуск Falcon Heavy состоялся, две орбитальные миссии с коротким «окном» между ними стали бы рекордом для SpaceX. Последний раз такие «параллельные» запуски с космодрома Канаверал (США) проводились в 1966 году.

SpaceX впервые осуществила два запуска за сутки в 2021 году с интервалом более 15 часов. В марте 2023 года два старта успешно прошли с разницей в четыре с лишним часа.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ранее предрек Западу дефицит ракет и реорганизацию отрасли космических пусков после ухода Роскосмоса с международного рынка. По его словам, перед странами ЕС стоит задача переделать сразу три проекта, которые должны были пройти при поддержке российских «Союзов».