Западу предрекли дефицит космических ракет Эксперт по космической политике Моисеев предрек дефицит ракет на Западе

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Запад ожидает дефицит ракет и реорганизация отрасли космических пусков после ухода Роскосмоса с международного рынка, рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Эксперт пояснил ФБА «Экономика сегодня», что перед странами ЕС стоит задача переделать сразу три проекта, которые должны были пройти при поддержке российских «Союзов».

Уход Роскосмоса с западного рынка коммерческих запусков поставил перед бывшими партнерами задачу реорганизации отрасли. Странам ЕС придется переделать три проекта, которые они собирались реализовать на российских «Союзах», — отметил Моисеев.

По словам эксперта, новым подрядчиком может стать SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. На данный момент компания бизнесмена прикладывает усилия для удешевления стоимости пусков. Моисеев считает, что перевод с российских ракет потребует время, но не приведет к кризису. Он также отметил, что дефицита на международном спутниковом рынке не будет.

У Роскосмоса при этом останется часть рынка — уже недавно был произведен запуск спутников для Анголы. Правда, как отмечает эксперт, для компании этот процесс принес только убытки. Моисеев пояснил, что Роскосмос ожидает жесткая конкуренция с Пекином при работе с третьими странами, так как Китай также вынужден работать только с Африкой и Латинской Америкой.

Если мы хотим что-то получить от рынка «третьих и неприсоединившихся стран», то должны работать над темой предметно и при мощной государственной поддержке, как это сегодня делает Китай, — заключил эксперт.

Инженер NASA Джон Пози ранее заявил о сотрудничестве России и США по безопасности космических аппаратов. Он также сообщил, что представители агентств регулярно собираются, чтобы обменяться информацией о ситуации на борту космических кораблей, обсудить существующие риски и другие вопросы.