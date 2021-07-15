Создатели «Спутника V» объявили о совместных испытаниях с другими вакцинами

Разработчики первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в скором времени начнут новые испытания вместе с производителями других препаратов. Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях, — говорится в тексте сообщения.

Его авторы призвали создателей других препаратов объединить усилия для комплексных испытаний. По их словам, это является путём к иммунитету всего мирового сообщества.

Некоторое время назад глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что промежуточные результаты клинических испытаний вакцины Covishield, созданной компанией AstraZeneca, со «Спутником V» могут быть обнародованы к концу июля. Сейчас они проводятся в Азербайджане и в скором времени начнутся ещё в некоторых странах.

Ранее Дмитриев предположил, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) осенью. Он также отметил, что разработчики вакцины предоставили все необходимые данные для её одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).