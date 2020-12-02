Совфед отклонил закон о присвоении званий педагогам военных центров

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Совет Федерации отклонил законопроект, который позволил бы педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Сейчас у них такой возможности нет.

Возможность прохождения военной службы не на воинских должностях предусмотрена действующим законодательством.

Как следует из заключения комитета Совфеда по обороне и безопасности, для педагогов военных учебных центров должны быть соблюдены равные возможности в присвоении воинских званий с педагогическими работниками военных образовательных организаций высшего образования. Однако на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи равенства.

Реализация норм закона будет осуществляться заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение установленных функций, — цитирует РИА Новости заключение комитета.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации окладов федеральных государственных служащих до 1 января 2022 года.