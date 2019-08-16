https://static.news.ru/photo/e2698a94-c10b-11e9-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранному туристу, который упал в центре Москвы и ударился головой.

Инцидент произошёл на площади Революции. Зарубежный гость находился в составе туристической группы.

Санинструкторы-росгвардейцы остановили кровотечение и обработали рану, измерили артериальное давление и помогли ему прийти в чувства, так как мужчина жестами дал понять, что у него онемели ноги, — сообщили Агентству городских новостей « Москва » в пресс-службе Росгвардии.

Силовики находились рядом с иностранцем до приезда скорой помощи.

Ранее News.ru писал, что полицейские в Москве помогли мужчине, упавшему под поезд на станции метро. У пострадавшего, ехавшего домой после ночной смены, резко закружилась голова. Он оступился и упал на рельсы.