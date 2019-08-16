https://static.news.ru/photo/e2698a94-c10b-11e9-9a05-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранному туристу, который упал в центре Москвы и ударился головой.
Инцидент произошёл на площади Революции. Зарубежный гость находился в составе туристической группы.
Санинструкторы-росгвардейцы остановили кровотечение и обработали рану, измерили артериальное давление и помогли ему прийти в чувства, так как мужчина жестами дал понять, что у него онемели ноги, — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Росгвардии.
Силовики находились рядом с иностранцем до приезда скорой помощи.
Ранее News.ru писал, что полицейские в Москве помогли мужчине, упавшему под поезд на станции метро. У пострадавшего, ехавшего домой после ночной смены, резко закружилась голова. Он оступился и упал на рельсы.