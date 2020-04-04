Собянин заявил о серьёзном отношении к ограничениям со стороны предприятий

https://static.news.ru/photo/ea36a116-769c-11ea-8b64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил ответственное отношение большинства столичных предприятий. По словам градоначальника, все они соблюдают меры для предотвращения распространения коронавируса.

Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернёмся к нормальной работе, — заявил Собянин.

Он также подчеркнул, что многие люди отправлены в отпуск и переведены на удалённый режим работы. На предприятиях приняты меры и соблюдается социальное дистанцирование в 1,5 метра между сотрудниками.

Как писал NEWS.ru, Москва сравнялась с Петербургом по уровню самоизоляции. Об этом сообщил сервис сервис «Яндекс.Карты».