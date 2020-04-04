Собянин заявил о серьёзном отношении к ограничениям со стороны предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил ответственное отношение большинства столичных предприятий. По словам градоначальника, все они соблюдают меры для предотвращения распространения коронавируса.
Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернёмся к нормальной работе, — заявил Собянин.
Он также подчеркнул, что многие люди отправлены в отпуск и переведены на удалённый режим работы. На предприятиях приняты меры и соблюдается социальное дистанцирование в 1,5 метра между сотрудниками.
Как писал NEWS.ru, Москва сравнялась с Петербургом по уровню самоизоляции. Об этом сообщил сервис сервис «Яндекс.Карты».
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