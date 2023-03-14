Снарядный голод и отказ ВСУ от наступления: новости СВО на утро 14 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ в Артемовске остро нуждаются в вооружении и пополнении боеприпасов, заявил в эфире украинского телеканала «Рада» начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба. Он пояснил, что бойцы ВСУ находятся в городе десятый месяц без ротации, в плохих условиях, при которых военнослужащим нужно держать оборону.

Вооруженные силы Украины вечером 13 марта обстреляли приграничный российский регион — Брянскую область, под обстрел попали село Некислица и деревня Грудская в Севском районе. В результате обстрела никто из жителей населенных пунктов не пострадал, однако повреждения получили два жилых дома. На месте работали оперативные службы.

Также под огонь ВСУ попала Ольгинка в ДНР. Всего было выпущено пять «натовских» снарядов. В результате ранение получил мужчина 1972 года рождения.

Российские силы постепенно отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, российские части приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр. Это западная сторона Артемовска. До железной дороги осталось три километра. Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.

Тем временем в Германии завершилась подготовка украинских солдат по управлению танками Leopard 2. Интенсивные тренировки длились несколько недель. По информации немецких СМИ, украинские солдаты готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2 на поле боя. В рамках программы солдаты ВСУ прошли боевую подготовку в полевых условиях. Известно, что Берлин отправит Киеву 18 современных боевых танков.

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press Leopard 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, является сегодня обдуманной и щадящей. Он назвал «мудрой» тактику Генштаба Минобороны, благодаря которой ВС РФ освобождают территории с минимальными жертвами, грамотно укрепляясь. При этом он признался, что является сторонником «быстрых форсированных действий». Кадыров призвал россиян не переживать по поводу хода ведения боевых действий. По его словам, все ошибки учитываются, а военное руководство страны находится на боевом дежурстве «24 часа в сутки». Он также обратился к солдатам с призывом более активно взаимодействовать с офицерами для оперативного решения возникающих вопросов.

Украинские военные жалуются на большое количество неопытных бойцов в армии, которые бегут со своих позиций. Так, например, командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол заявил, что только у нескольких солдат есть боевой опыт. Ранее его подразделению пришлось покинуть Соледар, и сотни бойцов просто бросили свои позиции. За год из 500 солдат его батальона примерно 100 погибли, а 400 получили ранения. В итоге Купол остался единственным военным профессионалом в подразделении. Другой военный, по имени Дмитрий рассказал, что некоторые менее подготовленные бойцы на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Он также добавил, что из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки.

Боеспособность украинской армии снизилась с начала спецоперации из-за потери большого числа опытных бойцов, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Отмечается, что по этой причине украинское руководство сомневается в возможности ВСУ начать ранее запланированное на весну наступление. Анонимный источник в правительстве Германии рассказал газете, что около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. По информации издания, украинские военные также жалуются на недостаток вооружений и боеприпасов.