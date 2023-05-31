Российский снайпер рассказал об отчаянном поведении бойцов ВСУ Российский снайпер заявил, что у бойцов ВСУ отсутствует инстинкт самосохранения

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

У бойцов Вооруженных сил Украины отсутствует инстинкт самосохранения, заявил РИА Новости снайпер группировки ВС РФ «Юг». По его словам, за противником замечали странное и отчаянное поведение — украинские военные выходили к российским без оружия, брони и экипировки.

Инстинкт самосохранения отсутствует у него. Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно, — сказал снайпер.

В начале мая заместитель главы Совбеза России Александр Гребенкин высказал мнение, что употребление наркотиков стало нормой в Вооруженных силах Украины. По его мнению, бойцов в наркотическом опьянении Запад «гонит на убой».

Ранее начальник Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что прием «военных наркотиков» может сделать из человека «универсального солдата», который сможет не спать несколько суток и потерять чувствительность к боли. По его словам, спустя некоторое время после применения «военных наркотиков» боец «перестанет существовать как человек».