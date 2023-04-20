СМИ узнали, кому крейсер «Петр Великий» передаст свое имя ТАСС: крейсер «Петр Великий» передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу

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После вывода тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Петр Великий» из состава Военно-морского флота (ВМФ) России, его имя получит стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-морской сфере. Официального подтверждения данной информации не поступало.

После вывода крейсера «Петр Великий» из боевого состава флота это имя получит стратегический атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, атомоход будет заложен на «Севмаше» в 2024 году и в дальнейшем станет флагманом дивизии атомоходов Северного флота «императорской» серии.

Ранее сообщалось, что ТАРК «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава российского ВМФ по причине серьезных финансовых затрат при ремонте и модернизации корабля. В настоящее время крейсер является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире.

Также сообщалось, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. Причиной списания назван дорогой ремонт плавательного средства.