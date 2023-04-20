Российский флот может лишиться крейсера «Петр Великий» ТАСС: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из состава ВМФ

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Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. Причиной этого могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля.

В настоящее время вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это очень затратно, — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

«Петр Великий» является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначение крейсера — поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону.

Крейсер «Адмирал Нахимов» в настоящее время проходит ремонт и модернизацию. Его должны передать флоту в 2024 году. Предполагалось, что после этого модернизацию пройдет «Петр Великий».

Ранее сообщалось, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. По имеющимся данным, причиной списания стал дорогой ремонт плавсредства.

В свою очередь генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится сразу пятью новейшими подлодками. Три из них будут атомными, две — дизельными.