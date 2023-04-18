Подлодку «Санкт-Петербург» решили списать из-за дорогого ремонта ТАСС: неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» ВМФ России планируют к списанию

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Головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, причиной списания стал дорогой ремонт плавсредства.

Подлодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку, — рассказал собеседник агентства в оборонно-промышленном комплексе.

Данную информацию также подтвердил источник, близкий к Военно-морскому флоту РФ. По его словам, решение о списании уже принято. При этом официального подтверждения информации не поступало.

Согласно предшествующей информации, «Санкт-Петербург» в настоящее время находится в Кронштадте, где ожидает ремонта и модернизации.

Головная дизель-электрическая подлодка проекта 677 «Санкт-Петербург» в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота. Она была заложена в 2005 году, в дальнейшем ее строительство приостанавливалось и возобновилось в 2013 году. Также на сегодняшний день на разных стадиях готовности находятся второй и третий корпуса проекта.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится сразу пятью новейшими подлодками. Три из них будут атомными, две — дизельными.

В свою очередь главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сообщил, что все российские подводные лодки, включая стратегические, в ближайшее время могут быть оснащены гиперзвуковыми ракетами «Калибр». По его словам, крылатые ракеты уже прошли успешные испытания на подлодках второго поколения.