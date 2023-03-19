В ОСК рассказали сколько новейших подлодок получит ВМФ России ОСК: ВМФ России в 2023 году получит сразу пять новейших подлодок

Фото: MFA Russia/Global Look Press

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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится сразу пятью новейшими подлодками. Три из них будут атомными, две — дизельными, отметил он в беседе с РИА Новости.

ВМФ пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. После ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода, — подчеркнул Рахманов.

По его словам, в настоящее время атомные подлодки строятся около семи лет. Корпорация поставила задачу, к 2028 году сократить срок строительства атомоходов до шести лет.

Ранее Алексей Рахманов заявил, что в настоящий момент есть две концепции перспективного авианосца для ВМФ РФ. Они выработаны и в ОСК, и на флоте, общего у них только то, что корабль должен быть атомным. Он добавил, что продолжаются дискуссии по водоизмещению будущего авианосца.