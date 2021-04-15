Скверный анекдот: в Крыму оценили новые санкции США

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Скверный анекдот по своей сути напоминают новые санкции, введённые США в отношении России. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянно представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Накануне в санкционный список США за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом попали пять физических лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также три организации. Кроме того, в санкционном списке числится СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю — якобы за жестокое содержание заключённых.

Александр Молохов, комментируя произошедшее, сказал, что новейшие американские санкции напоминают «скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики».

Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», — сказал Молохов в интервью РИА Новости.

Россиянин считает, что подобными бесполезными действиями американские власти лишь смешат весь мир. Александр Молохов призвал коллег из США «взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России».

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результата всенародного референдума. Украина, США и ряд стран Запада не признали результаты волеизъявления крымчан.

Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций против данного проекта. Об этом писал NEWS.ru.