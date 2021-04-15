Сложный вопрос: Байден не исключил санкций против «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток-2» и не исключает возможности введения санкций против данного проекта.
По словам американского лидера, данный проект продолжает «оставаться проблемой».
Это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе, — отметил он.
Байден напомнил, что в течение долгого времени выступал против этого проекта.
Однако это все еще является вопросом, который находится «в игре», — резюмировал президент США.
Ранее стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока — 2», но окончательного решения по ним пока не принято. Кроме того, Вашингтон планирует назначить специального представителя Белого дома на переговорах об СП-2 с целью его закрытия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представитель США будет «просто ездить и всем грозить».