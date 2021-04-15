Сложный вопрос: Байден не исключил санкций против «Северного потока-2»

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Американский президент Джо Байден в ходе видеообращения по России заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным встретиться этим летом в Европе.

Когда я говорил с Путиным, мы решили, что необходимо общаться напрямую, чтобы установить более эффективные отношения. Он согласился со мной, — сказал президент США. Он назвал свой разговор с Путиным...