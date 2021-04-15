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США

Сложный вопрос: Байден не исключил санкций против «Северного потока-2»

00:24, 16 апреля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток-2» и не исключает возможности введения санкций против данного проекта.

По словам американского лидера, данный проект продолжает «оставаться проблемой».

Это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе, — отметил он.

Байден напомнил, что в течение долгого времени выступал против этого проекта.

Однако это все еще является вопросом, который находится «в игре», — резюмировал президент США.

Ранее стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока — 2», но окончательного решения по ним пока не принято. Кроме того, Вашингтон планирует назначить специального представителя Белого дома на переговорах об СП-2 с целью его закрытия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представитель США будет «просто ездить и всем грозить».

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