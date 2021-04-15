Белый дом допустил введение дополнительных санкций против СП-2

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Белый дом не смог пояснить, воздержалась ли администрация США от применения санкций в отношении «Северного потока — 2», о чём просила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом в Вашингтоне допускают, что санкции против газопровода могут быть приняты в качестве дополнительных мер.

У меня нет больше никаких деталей на этот счёт. Понимаю вопрос. Но скажу только, что, безусловно, если будут предприняты дополнительные действия. Мы, разумеется, оставляем за собой право применения дополнительных действий. Не означает, что не последует большего, — цитирует ТАСС официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что в настоящее время не обладает информацией о том, какие санкции были доработаны, какие — нет.

Ранее стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока — 2», но окончательного решения по ним пока не принято. Кроме того, Вашингтон планирует назначить специального представителя Белого дома на переговорах об СП-2 с целью его закрытия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представитель США будет «просто ездить и всем грозить».

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон придерживаться международно-правовых норм и прекратить препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2».