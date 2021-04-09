МИД РФ призвал США не мешать строительству «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b699b9ae-9920-11eb-94eb-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

США должны придерживаться международно-правовых норм и прекратить препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Было бы неплохо, если бы США подали пример в соблюдении соответствующих норм международного права и прекратили, наконец, создавать незаконные препятствия в реализации проекта «Северный поток — 2», — цитирует её ТАСС.

Захарова добавила, что США не входят в число участников Конвенции ООН по морскому праву, но при этом пытаются навязывать другим странам собственное видение свобод открытого моря.

Накануне стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока — 2», но окончательного решения по ним пока не принято. Кроме того, Вашингтон планирует назначить специального представителя Белого дома на переговорах об СП-2 с целью его закрытия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представитель США будет «просто ездить и всем грозить».

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар расценил планы Вашингтона о назначении спецпосланника по СП-2 как желание Штатов усилить давление на правительство Германии. Он отметил, что газопровод практически готов и остановить реализацию проекта невозможно. Для этого потребуются новые юридические разбирательства, которые чреваты крупными компенсациями. Берлин на такой шаг не пойдёт.