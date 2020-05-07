СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8430dade-9047-11ea-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские следователи установили причастность двух полковников вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибла женщина и были ранены трое детей и мужчина. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, были получены объективные данные о причастности к произошедшему командиров 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Максима Марченко и 54-й отдельной механизированной бригады полковника Алексея Майстренко.

Марченко уже предъявлено заочное обвинение в связи с применением в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации.

Обстрелы произошли 1 и 4 мая в нарушение соглашения о режиме тишины.

Ранее NEWS.ru писал, что пострадавшие дети — это две девочки семи лет и девочка десяти лет. В момент обстрелов они находились дома.