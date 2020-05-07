СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе

Российские следователи установили причастность двух полковников вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибла женщина и были ранены трое детей и мужчина. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По её словам, были получены объективные данные о причастности к произошедшему командиров 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Максима Марченко и 54-й отдельной механизированной бригады полковника Алексея Майстренко.
Марченко уже
Обстрелы произошли 1 и 4 мая в нарушение соглашения о режиме тишины.
Ранее NEWS.ru писал, что пострадавшие дети — это две девочки семи лет и девочка десяти лет. В момент обстрелов они находились дома.
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