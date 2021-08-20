СК опубликовал видео с найденной после четырех дней поисков девочкой

Видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая почти четверо суток провела в лезу без еды и питья, опубликовал Следственный комитет России на своём YouTube-канале..

На кадрах показано , как ребёнка передают матери, которая садится с девочкой в машину скорой помощи. В автомобиле девочку накормили кашей и дали воды.

https://youtu.be/VJN7LcSvWDw

Об исчезновении девочки 2019 года рождения стало известно во вторник, 17 августа. Соответствующее заявление поступило в следственный отдел СК. Сообщалось, что ребёнок пропал в тот же день из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийств.

Ребёнка искали ежедневно около 400 человек. В результате девочку нашли в пятницу, 20 августа в четырёх километрах от дома. Она была истощена и на теле наблюдались множественные укусы насекомых.