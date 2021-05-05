Система пробации: условных сроков за преступления будет больше в России

https://static.news.ru/photo/e3ed9afa-adcb-11eb-8286-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будет внедрена система пробации в ближайшие девять лет, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная система позволит снизить количество заключённых в исправительных колониях и тюрьмах, сократить рецидивную преступность.

Пробация — действующая в некоторых странах форма условного осуждения, при котором вместо лишения свободы осуждённый направляется на определённый срок под наблюдение специальной службы.

Ранее сообщалось, что в России планируют значительно снизить число заключённых — с 482,9 тысячи человек до 250–300 тысяч. Уже к 2024 году число заключённых планируется довести до 400 тысяч.