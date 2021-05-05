К 2030 году число сидельцев в тюрьмах России снизится вдвое

https://static.news.ru/photo/c38769c2-adc5-11eb-84b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая концепция развития уголовно-исправительной системы России предполагает значительное снижение числа содержащихся в заключении граждан, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В настоящий момент в тюрьмах России находится 482,9 тысячи человек (данные за январь 2021 года). Их число планируется сократить до 250–300 тысяч. Уже к 2024 году число заключённых планируется довести до 400 тысяч. Кроме того, правоохранители уточнили , что с 2010 года число осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС снизилось с 864 тысяч до 482,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключённым могут сократить сроки пребывания в местах лишения свободы, если они будут работать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Законодательство предусматривает возможность перевода осуждённых к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ, если своим поведением в колонии они доказали факт исправления. Такие заключённые получают возможность вернуться в общество и продолжать отбывать наказание вне мест лишения свободы.