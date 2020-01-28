https://static.news.ru/photo/905bea8e-41c7-11ea-81d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Новосибирец обвинил классного руководителя своей дочери в унижении детей. Мужчина утверждает, что учительница поставила оценку и расписалась на лбу забывшей дневник третьеклассницы.

Та девочка написала работу на отлично. Ей говорят: «Давай дневник». А она его не взяла. <…> Педагог поставила ручкой пятёрку на лоб и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет. Это было прилюдно, при 20 учениках, - заявил мужчина в комментарии «Комсомольской правде в Новосибирске».

Родитель признался, что после случившегося поругался с педагогом по телефону, испугавшись за собственную дочь. По словам директора школы, мужчина пьяным позвонил учительнице и назвал «тварью» - она не верит в его историю.

Информацию об унижении ребёнка опровергла глава родительского комитета класса. Её дети и другие школьники якобы не подтвердили версию возмущённого мужчины.

Как писал NEWS.ru, родительская общественность Самарской области раскритиковала учительницу, видеозапись с восточным танцем которой попала в Сеть.