https://static.news.ru/photo/9959c916-3eb7-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В социальных сетях пользователи осудили учительницу информатики из Шигонского района Самарской области по имени Ксения за видеозапись с «откровенными» восточными танцами. После обнародования кадров девушке пришлось уволиться.

Однако не все критики с яростью обрушились на педагога. Многих больше возмутил тот, кто выложил видеозапись в Интернет.

Те, кто по факту обнародования записи имеют претензии к Ксении, говорят следующее. По их мнению, «Учитель» (в нескольких постах в соцсетях пишется с заглавной буквы) не имеет право по утрам учить детей хорошему, а по вечерам «вести себя вот так».

Другие пользователи Сети, напротив, говорят, что девушка ни в чём не виновата. Она, по мнению некоторых комментаторов, нужна школе больше, чем школа ей. Многие даже предложили Ксении подать в суд на авторов видео.

Сама учительница в разговоре с журналистами выдвинула несколько аргументов в свою защиту. Во-первых, танцевала она не на территории Шигонского района. Во-вторых, время было позднее, соответственно никто из детей просто не мог её увидеть. Кроме того, учительница просила автора видео удалить запись, однако в ответ получила лишь улыбающийся смайлик.

Педагог отметила, что исполнение восточных танцев — это не только её увлечение, но и подработка. Девушка не могла от неё отказаться, так как зарплаты учителей в Самарской области оставляют желать лучшего.

Мне ни за что не стыдно, я никогда не танцевала в родном селе, никогда ничем подобным не занималась в школе. Но и отказываться от подработки я не могла — мне тоже нужно на что-то жить. При этом в школе я всегда была в официальной одежде, со своей работой справлялась. У меня три высших образования, от моих уроков детям была только польза, — приводит слова Ксении «КП-Самара».

Как ранее писал NEWS.ru, учительница одной из школ Брянской области обратилась в полицию с заявлением на мать ученика, которая в соцсетях распространяет информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации педагога. По словам преподавателя, таким образом было нарушено её право на неприкосновенность частной жизни.