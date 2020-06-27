Шведские экологи предупредили о риске лесных пожаров в Сибири

https://static.news.ru/photo/9649c086-b8ed-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Жаркая и сухая погода, установившаяся в Сибири, несёт с собой повышенные риски возникновения крупных лесных пожаров, рассказали эксперты-экологи Стокгольмского университета.

Сначала наступает засуха, потом возникнет молния, которая может начать пожар. Это естественный процесс. Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти, — объяснили свою точку зрения учёные.

Однако, если в июле и августе будут идти дожди, риск снижается, добавил доцент института физической географии Стокгольмского университета Густав Хугелиус.

При этом экологи не считают, что в Сибири наблюдается температурная аномалия, так как в Верхоянске традиционно морозные зимы и относительное тёплое лето, таким образом среднесуточная температура в регионе летом составляет 17 градусов, самая высокая доходит до 25, и периоды повышения температуры до 30 градусов нельзя рассматривать как экстремальные, передаёт РИА Новости.

Но, по прогнозу учёных, из-за глобального изменения климата жаркие периоды будут становиться все более частыми и продолжительными.

Следствием высоких температур является то, что начинает истончаться слой вечной мерзлоты. Когда лед, лежащий в основании грунта, начинает таять, возникает риск образования провалов. Это может повлиять на инфраструктуру: здания, дороги, нефте- и газопроводы и так далее, которые могут быть разрушены, когда грунт начнет проседать, — сказала доктор Бритта Саннел, старший лектор факультета физической географии Стокгольмского университета.

По оценкам специалистов университета, уже через 30 лет последствия истончения вечной мерзлоты затронут 70% инфраструктуры региона. Еще одним последствием её таяния может стать большое количество парниковых газов, выделяемых в атмосферу из не полностью разложившихся остатков растений и, следовательно, органического угля. При этом в атмосферу начнут выделяться углекислый газ и метан. К концу XXI века вечная мерзлота будет выделять в атмосферу порядка 3-4 миллиардов тонн CO2 в год — как сегодня выделяет весь ЕС, считают эксперты.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия хочет сократить выбросы парниковых газов на треть — такие цели ставит Министерство экономического развития в подготовленной Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Документ был отправлен на согласование в ведомства и крупные бизнес-объединения страны. Основная работа по сокращению выбросов направлена на углеродоёмкость лесной промышленности. Пока одни компании придумывают, как соответствовать будущим требованиям, другие снижают выбросы углекислого газа за счёт отказа от вырубки леса.