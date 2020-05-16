Шереметьево на две трети заставлен нелетающими самолётами

https://static.news.ru/photo/a1b7820c-9776-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Более 65% мест стоянки воздушных судов в аэропорту Шереметьево заполнено не летающими из-за пандемии коронавируса самолётами. Об этом сообщил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места. Из них заполнено стоящими воздушными судами около 190, — цитирует ТАСС Никулина.

По его словам, остальные 100 мест находятся в резерве для оперативного обслуживания текущих рейсов.

Как писал NEWS.ru, международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом заявила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова. Ранее владелец компании S7 Group Владислав Филёв заявил, что международное авиасообщение может возобновиться в апреле 2021 года, так как возможна вторая волна коронавируса.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прервано с 27 марта. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%.