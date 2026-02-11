Зимняя Олимпиада — 2026
Сенатор рассказал, как прекратить нападения на школы

Сенатор Гибатдинов предложил активнее привлекать психологов в школы

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Для решения проблемы нападений на учебные заведения следует активнее привлекать школьных психологов, сообщил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его мнению, колоссальное число ЧП в образовательных учреждениях уже не выглядит как череда «частных случаев».

Когда подобные трагедии повторяются в разных регионах и с пугающей регулярностью, становится ясно, что проблема носит системный характер и требует полноценной работы с целым поколением, — заявил сенатор.

По словам Гибатдинова, ключевую роль здесь должны играть школьные психологи и службы по делам несовершеннолетних (ПДН). Именно они, утверждает собеседник NEWS.ru, обязаны выявлять тревожные сигналы, работать с трудными подростками и семьями, сопровождать детей, склонных к агрессии или изоляции.

На практике же этих специалистов катастрофически не хватает, а нагрузка на сотрудников ПДН и школьные службы давно превышает разумные пределы, — заключил Гибатдинов.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил, что систематических буллеров школах необходимо переводить в специальные образовательные учреждения. Помимо изоляции зачинщиков, он предложил усилить социальную рекламу, повышать ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.

